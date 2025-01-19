Москва, 19 января, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Крещения Господня совершил литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Москве.

Александр Щербак/ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Данный христианский праздник приурочен к крещению Иисуса Христа в реке ИорданИоанном Крестителем. В русской православной церкви принято отмечать этот праздник по юлианскому календарю в ночь с 18 на 19 января.

В этом году патриарх Кирилл традиционно возглавил праздничную литургию в московском Богоявленском соборе.

Как передавало ИА Регнум, 19 января президент России Владимир Путин по телефону поздравил белорусского лидера Александра Лукашенкос праздником Крещения Господня.

Ранее заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что в преддверии праздника Крещения Господня 37 московских церквей и храмов дополнительно обеспечили питьевой водой. В ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей будут дежурить наряды спасателей и пожарных, добавил он. Бирюков уточнил, что также были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году пройдут на 42 специально обустроенных площадках.