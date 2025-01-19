Москва, 19 января, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Сервис коротких видео TikTok работает в России со сбоями. На это указывают жалобы пользователей, информирует 19 января платформа «Сбой.рф».

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По данным сервиса, к 13:30 мск жалобы о некорректной работе приложения оставили 3644 пользователя.

Чаще всего обращения поступают из Москвы (21%), а также Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей и Санкт-Петербурга (по 7%).

Сбои в работе TikTok также наблюдались в России 16, 14 и 11 января.

Ранее в этот день жалобы на работу приложения TikTok поступали из Канады. Канадцы утверждали, что это связано с блокировкой сервиса в соседних Соединённых Штатах, сообщало издание The Mirror US.

Как сообщало ИА Регнум, в США 19 января начал действовать закон, запрещающий работу TikTok. Пользователи получили уведомление о том, что какое-то время не смогут заходить в приложение, однако избранный президент Дональд Трамп намерен работать над решением, которое исправит ситуацию.