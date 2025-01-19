Москва, 19 января, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье, 19 января.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Путин пожелал Лукашенко успехов на выборах президента Белоруссии, которые состоятся 26 января, сказано в сообщении.

«Президент России (…) пожелал Александру Лукашенко успехов на предстоящих 26 января 2025 года президентских выборах», — отметила пресс-служба.

Глава российского государства поздравил президента Белоруссии с праздником Крещения Господня. Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнёрства России и Белоруссии и договорились о дальнейших контактах, сказано также в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что спецслужбы Запада хотят дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента этой страны, использовав наёмников формирования «полк имени Калиновского». Он напомнил, что эти наёмники воюют в составе ВСУ вместе с другими националистическими организациями.

Начальник главного управления — замначальника Генштаба армии Белоруссии Владимир Куприянюк ранее заявил, что бежавшая из республики белорусская оппозиция готовится сместить власть в стране. По его словам, этими действиями руководят западные страны. Куприянюк рассказал, что проводится вербовка наёмников для создания так называемой белорусской добровольческой армии, ядром которой будет националистический «полк Калиновского».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет следить за ходом избирательной кампании в Белоруссии. Россия поддерживает кандидатуру Лукашенко, но главное — тот выбор, который сделает братский белорусский народ, заявлял Песков.