Россиянам дали советы по продаже и покупке подержанного смартфона
Москва, 19 января, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Перед продажей смартфона необходимо удалить все личные данные с устройства, заявил 19 января руководитель проектов «МегаФона» по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков.
По словам эксперта, перед покупкой смартфона стоит перенести нужную информацию на облачное хранилище или другое устройство. Также необходимо выйти из всех учётных записей, извлечь SIM-карту из устройства или деактивировать её в настройках телефона. Завершающим этапом станет сброс устройства до заводских настроек.
«Единственное, что вам останется сделать, так это подготовить комплектацию телефона: зарядное устройство, кабель, коробку, если они сохранились. И при наличии недостатков описать их», — отметил специалист в беседе с RT.
Он также рассказал о некоторых правилах при покупке поддержанного смартфона. В первую очередь стоит изучить отзывы о продавце и проверить его рейтинг.
«Товар также стоит тщательно проверить перед покупкой. Сначала физическое состояние: экран, камера, работа динамиков, зарядного устройства», — добавил Зубков.
Затем необходимо убедиться, что выбранный телефон не внесён в чёрный список операторов и не был утерян. Эксперт также посоветовал проверить, удалил ли предыдущий владелец устройства личные данные.
Ранее эксперт Руслан Пермяков призвал россиян внимательно следить за изменениями в работе компьютеров или телефонов. Сигналами о заражении системы послужат медленная работа или появление неизвестных программ, отмечал он.