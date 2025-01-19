Москва, 19 января, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Перед продажей смартфона необходимо удалить все личные данные с устройства, заявил 19 января руководитель проектов «МегаФона» по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

По словам эксперта, перед покупкой смартфона стоит перенести нужную информацию на облачное хранилище или другое устройство. Также необходимо выйти из всех учётных записей, извлечь SIM-карту из устройства или деактивировать её в настройках телефона. Завершающим этапом станет сброс устройства до заводских настроек.

«Единственное, что вам останется сделать, так это подготовить комплектацию телефона: зарядное устройство, кабель, коробку, если они сохранились. И при наличии недостатков описать их», — отметил специалист в беседе с RT.

Он также рассказал о некоторых правилах при покупке поддержанного смартфона. В первую очередь стоит изучить отзывы о продавце и проверить его рейтинг.

«Товар также стоит тщательно проверить перед покупкой. Сначала физическое состояние: экран, камера, работа динамиков, зарядного устройства», — добавил Зубков.

Затем необходимо убедиться, что выбранный телефон не внесён в чёрный список операторов и не был утерян. Эксперт также посоветовал проверить, удалил ли предыдущий владелец устройства личные данные.

Ранее эксперт Руслан Пермяков призвал россиян внимательно следить за изменениями в работе компьютеров или телефонов. Сигналами о заражении системы послужат медленная работа или появление неизвестных программ, отмечал он.