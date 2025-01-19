Курск, 19 января, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 210 военных, сообщила в воскресенье, 19 января, пресс-служба Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномёт», — сказано в сообщении.

Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 52,8 тыс. военнослужащих, 304 танка, 232 боевые машины пехоты, 174 бронетранспортёра, 1572 боевые бронированные машины, 1508 автомобилей, 373 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, и другую технику, отметила пресс-служба.

Подразделения группировки «Север» продолжают наступательные действия, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее военное ведомство проинформировало, что с начала 2025 года подразделения ВС России освободили в Курской области четыре населённых пункта: Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Российские войска наступают в Курской области на всех направлениях, ВСУ несут значительные потери и отступают, заявила пресс-служба Минобороны 17 января. Освобождён 801 кв. км — почти две трети (63,1%) территории, ранее занятой противником, отметило военное ведомство.