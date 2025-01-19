Москва, 19 января, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Елена Ливанова, супруга актёра и режиссёра Василия Ливанова, не подтвердила сообщения о резком ухудшении состояния его здоровья. Об этом она заявила журналистам.

ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович Василий Ливанов

Ранее подобная информация появились в Сети. Утверждалось, что состояние здоровье 89-летнего народного артиста РСФСР резко ухудшилось вследствие выявленной у него бактериальной инфекции, устойчивой к антибиотикам. В публикациях говорилось, что до этого заболевания Ливанов перенёс операцию и кому.

«Он дома, с ним всё хорошо», — сказала супруга актёра, слова которой приводит ТАСС.

Также Елена Ливанова прокомментировала сведения об инфекции, якобы выявленной у её мужа. Она отметила, что артист сдаёт анализы. По словам женщины, она сама посещает лаборатории.

Ливанова добавила, что не знает, откуда могла появиться информация, распространившаяся в Сети.

1 октября стало известно, что Ливанова госпитализировали с инсультом. Состояние здоровья актёра ухудшилось ещё 29 сентября, бригада скорой помощи доставила его в НИИ имени Н. Склифосовского. Телеканал РЕН ТВ уточнил, что Ливанову провели ангиографию и удалили тромб. Отмечалось, что у актёра это уже третий инфаркт мозга.

5 октября Ливанову провели операцию, в ходе которой у него произошла остановка сердца, 13 октября у актёра загноилась рана после хирургического вмешательства. Через два дня сын артиста Борис Ливанов рассказал, что его отца выписали из больницы и направили домой на амбулаторное лечение.

17 октября Василий Ливанов вызвал себе скорую помощь из-за риска четвёртого инсульта. Предварительный диагноз, который поставили медики, — поражение сосудов головного мозга. Состояние Ливанова не угрожало его жизни, вследствие чего он решил отказался от госпитализации.

11 декабря в Сети появилась информация, что актёр вновь попал больницу. Уточнялось, что ему потребовалась срочная операция. В ходе медицинской процедуры врачам удалось извлечь тромб, который образовался в руке у Ливанова.