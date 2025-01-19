Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Израиль 19 января в рамках сделки с движением ХАМАС по прекращению огня освободит 90 палестинских женщин-заключённых. Об этом сообщила государственная информационная служба Египта.

Stringer/Global Look Press

В свою очередь ХАМАС обязался освободить трёх израильских заложниц.

«ХАМАС официально передал посредникам имена трех удерживаемых израильтянок, которых освободят сегодня <…> В обмен из израильских тюрем будут освобождены 90 палестинок», ― уточняется в заявлении госинформслужбы.

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС «Аль-Кассам» решило освободить трёх заложников в рамках сделки с Израилем. Представитель движения Абу Убайда уточнил, что их возраста от 24 до 31 года.

Список опубликовал Telegram-канал издания Yediot News. Израильской стороне передадут Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штанбер Хаир. Они были взяты в заложницы 7 октября 2023 года во время нападения ХАМАС, в результате которого около 1,2 тыс. человек были убиты и 251 похищен в Газу.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС при участии посредников из Катара, Египта и США было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Предполагалось, что перемирие будет действовать с 19 января в течение 42 дней.

По данным СМИ, соглашение реализуется в три этапа. Сначала армия Израиля начнёт вывод войск из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 января заявил, что израильская армия при необходимости готова с новой мощью возобновить боевые действия в секторе Газа. Он добавил, что власти так и не получили от ХАМАС список первых трёх освобождаемых заложников. Документ должен был быть передан Израилю через Катар к 16:00 по местному времени (17:00 мск) 18 января.

Палестинская сторона объяснила, что задержала передачу Израилю списка по техническим причинам.

19 января израильский премьер заявил, что ЦАХАЛ будет продолжать вести огонь в секторе Газа до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит условие для начала перемирия ― не передаст список заложников.

Позднее после получения списка Нетаньяху заявил, что прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 по мск.