Москва, 19 января, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Нарушений общественного порядка во время мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, не допущено, сообщила в воскресенье, 19 января, официальный представитель МВД Ирина Волк.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Во время богослужений и крещенских купаний общественный порядок и безопасность обеспечивали 32,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, сотрудники МЧС России, представители частных охранных организаций, участники общественных формирований правоохранительной направленности», — сказала Волк в интервью ТАСС.

Сотрудники полиции продолжат нести службу в местах проведения праздничных мероприятий до их окончания, добавила официальный представитель МВД.

Как передавало ИА Регнум, заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Пётр Бирюков ранее сообщил, что в преддверии праздника Крещения Господня 37 московских церквей и храмов дополнительно обеспечили питьевой водой. Для каждого храма подбиралось индивидуальное решение. Крещенские купания в столице прошли на 42 специально оборудованных площадках.

В праздновании Рождества Христова приняли участие свыше 1,4 млн жителей России, сообщала ранее Волк. Рождественские службы прошли в том числе в 72 населённых пунктах в регионах, вернувшихся в состав РФ в 2022 году. Сотрудники полиции обеспечили общественный порядок в полном объёме, отметила Волк.