Москва, 19 января, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Ударом ВС России по конструкторскому бюро (КБ) «Луч» в Киеве могли быть уничтожены западные специалисты, которые обслуживали на Украине реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов 19 января в беседе с ТАСС.

MOD Russia/Global Look Press

«Это очень значимый объект с точки зрения военно-промышленного комплекса Украины, который обеспечивал техническое сопровождение и эксплуатационную поддержку РСЗО HIMARS», — пояснил эксперт.

По словам Степанова, удар с высокой вероятностью уничтожил не только дорогостоящее иностранное оборудование, предназначенное для сервисного обеспечения HIMARS, но и личный технический состав. Вполне возможно, это были сотрудники компании Lockheed Martin, направленные на Украину по каналам американского военно-промышленного комплекса.

Он напомнил, что Lockheed Martin обеспечивает поставки РСЗО HIMARS киевскому режиму, и предположил, что западные специалисты напрямую помогали ВСУ использовать эти комплексы.

Кроме того, добавил эксперт, КБ «Луч» способно производить различные системы ракетного вооружения, которые поставляют западные страны.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В числе поражённых целей было конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и реактивные снаряды к системе залпового огня «Ольха».

Удар стал ответом на обстрелы гражданской инфраструктуры в Белгородской области, совершённые украинскими войсками с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS.