Вашингтон, 19 января, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Объём торгов шуточной криптовалютой избранного президента США Дональда Трампа за сутки превысил $10 млрд, свидетельствуют данные площадки CoinMarketCap.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

К утру 19 января мск объём торгов мемкоина составил $11,06 млрд, а капитализация валюты превысила $6 млрд.

Мемкоин $TRUMP в начале торгов продавался за $7, затем его стоимость выросла до $34, после чего скорректировалась до $30.

Как передавало ИА Регнум, о запуске собственной шуточной криптовалюты Трамп сообщил 18 января. Мемкоин — криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности, название и внешний вид которой зачастую отсылает к интернет-мемам.

В 2019 году, в период прошлого пребывания на посту президента США, Трамп критиковал криптовалюты. Он заявлял, что не считает их деньгами. Трамп отмечал, что биткоин ненадёжен, а его использование может способствовать преступной деятельности.

В то же время в июле 2024 года, в период предвыборной кампании, Трамп выразил намерение превратить США в «биткоин-сверхдержаву». Он заявил, что страна должна заняться производством биткоинов, если эта цифровая валюта станет «определяющей». Также он объявил о желании создать стратегический резерв биткоинов.