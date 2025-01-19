Объём торгов шуточной криптовалютой Трампа за сутки достиг 10 млрд долларов
Вашингтон, 19 января, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Объём торгов шуточной криптовалютой избранного президента США Дональда Трампа за сутки превысил $10 млрд, свидетельствуют данные площадки CoinMarketCap.
К утру 19 января мск объём торгов мемкоина составил $11,06 млрд, а капитализация валюты превысила $6 млрд.
Мемкоин $TRUMP в начале торгов продавался за $7, затем его стоимость выросла до $34, после чего скорректировалась до $30.
Как передавало ИА Регнум, о запуске собственной шуточной криптовалюты Трамп сообщил 18 января. Мемкоин — криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности, название и внешний вид которой зачастую отсылает к интернет-мемам.
В 2019 году, в период прошлого пребывания на посту президента США, Трамп критиковал криптовалюты. Он заявлял, что не считает их деньгами. Трамп отмечал, что биткоин ненадёжен, а его использование может способствовать преступной деятельности.
В то же время в июле 2024 года, в период предвыборной кампании, Трамп выразил намерение превратить США в «биткоин-сверхдержаву». Он заявил, что страна должна заняться производством биткоинов, если эта цифровая валюта станет «определяющей». Также он объявил о желании создать стратегический резерв биткоинов.