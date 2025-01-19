Москва, 19 января, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Разновидность вируса оспы обезьян, обнаруженная в Китае, может эволюционировать и начать передаваться воздушно-капельным путём. Об этом сообщил академик Российской академии наук (РАН), микробиолог Сергей Нетёсов.

«В Африке есть две разновидности вируса оспы обезьян — центрально-африканская и западно-африканская, и вот центрально-африканская разновидность как раз характерна для Конго, откуда он приехал. Там отмечен рост респираторного пути передачи вируса. Выявленная разновидность вируса может и дальше эволюционировать, особенно в такой густо населённой стране, как Китай», — рассказал специалист в беседе с ТАСС.

Новость дополняется