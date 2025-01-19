Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 по мск, после получения списка освобождаемых заложников от палестинского движения ХАМАС, сообщили 19 января в канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Israel Defense Forces/Global Look Press

РанееНетаньяху заявил, что армия Израиля будет продолжать вести огонь в секторе Газа до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит условие для начала перемирия.

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