Донецк, 19 января, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Российская армия приступила к освобождению посёлка городского типа Великая Новосёлка в Волновахском районе ДНР. Об этом сообщили 19 января ТАСС в силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На юге, востоке и западе посёлка начались бои», — говорится в сообщении.

Боевые действия также идут на северных подступах к населённому пункту. Великая Новосёлка — последний крупный укрепрайон ВСУ на южнодонецком направлении, пояснили силовики.

Как передавало ИА Регнум, накануне Минобороны РФ проинформировало об освобождении в ДНР населённых пунктов Петропавловка и Времевка. Западнее села Времевка расположена Великая Новосёлка.

До смыкания кольца окружения вокруг гарнизона ВСУ в Великой Новосёлке (ДНР) осталось около 2 км, сообщил 17 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ключевая задача российских войск, ведущих бои в окрестностях Великой Новосёлки, остаётся прежней: нарушить коммуникации противника, чтобы окружить населённый пункт и обороняющую его группировку ВСУ. Пока у противника остаётся маршрут по полям от Шевченко на Времевку, а также через реку Мокрые Ялы. Снабжение висит на нитке, но ещё не прервано, котёл почти готов, но крышка не закрыта, рассказал источник ИА Регнум на месте событий.