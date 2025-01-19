Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС передало посредникам список заложников, которых должны освободить 19 января в рамках сделки с Израилем о прекращении огня. Об этом со ссылкой на израильский источник сообщило радио Kan.

Stringer/Global Look Press

Передачу списка подтвердил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

«Список получен», ― уточнил Гендельман.

По данным The Times of Israel, в числе заложников Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС при участии посредников из Катара, Египта и США было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Предполагалось, что перемирие будет действовать с 19 января в течение 42 дней.

По данным СМИ, соглашение реализуется в три этапа. Сначала армия Израиля начнёт вывод войск из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 января заявил, что израильская армия при необходимости готова с новой мощью возобновить боевые действия в секторе Газа. Он добавил, что власти так и не получили от ХАМАС список первых трёх освобождаемых заложников. Документ должен был быть передан Израилю через Катар к 16:00 по местному времени (17:00 мск) 18 января.

Палестинская сторона объяснила, что задержала передачу Израилю списка по техническим причинам.

19 января израильский премьер заявил, что ЦАХАЛ будет продолжать вести огонь в секторе Газа до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит условие для начала перемирия ― не передаст список заложников.