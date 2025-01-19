Москва, 19 января, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Евросоюз может потерять 70 млрд евро из-за действий главы киевского режима Владимира Зеленского по остановке транзита российского газа, заявил 18 января вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) не понимает, что остановка транзита газа из России в Словакию может вызвать значительные проблемы как для республики, так и для всей Европы. По оценкам, ущерб от остановки транзита может составить €70 млрд», — сказал он в интервью ТАСС.

Как отметил Гашпар, Словакия будет реагировать на подобные действия Киева. Например, уменьшать или и вовсе прекращать гуманитарную помощь, выступать против решений ЕС о финансировании Украины.

По мнению депутата, глава киевского режима принимает решения на такие серьёзные темы так, «будто проснулся рано утром».

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил Зеленского на переговоры по транзиту газа. Встречу он предложил провести на межгосударственной границе. Зеленский отказался. Позже он в хамской форме заявил, что не может ничего планировать с Фицо, поскольку премьер «может поехать в Давос, но в конечном итоге оказаться где-нибудь в Сочи».

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины полностью прекращён с 1 января из-за отказа Киева продлевать соглашение. Газ поступал в том числе и в Словакию.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми темпами за последние семь лет. Отмечалось, что они также закупают рекордные объёмы российского сжиженного газа.