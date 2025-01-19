Донецк, 19 января, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Российские военные из группировки «Юг» уничтожили пункт управления мотопехотной бригады ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщило 18 января Министерство обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Уточняется, что в ходе боёв в ДНР Вооружённым силам РФ удалось нанести поражение отрядам двух механизированных и мотопехотной бригад украинской армии.

«Уничтожены пункт управления мотопехотной бригады, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — отметило ведомство.

Российские военные действовали против формирований ВСУ в районах населённых пунктов Миньковка, Марково, Веролюбовка, Червоное, Часов Яр, Подольское и Алексеево-Дружковка. Группировка «Юг» ВС РФ смогла улучшить тактическое положение на указанном направлении.

При этом, по данным Минобороны России, украинские силы потеряли до 195 военных, боевую бронемашину HMMWV американского производства и три пикапа.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января стало известно, что подразделения группировки российских войск «Восток» освободили Времевку в ДНР. Кроме того, Вооружённые силы РФ нанесли поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам противника в районах населённых пунктов Константинополь и Великая Новосёлка в ДНР.