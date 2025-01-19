Москва, 19 января, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Обладатель титула в легчайшей весовой категории UFC Мераб Двалишвили поделился впечатлениями о бое с Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. В интервью в октагоне 19 января он подчеркнул, что верил в себя и в тяжёлый труд.

Louis Grasse/Global Look Press Мераб Двалишвили

«Вы знаете, что я всегда тренируюсь, я машина. Когда я взял этот бой, у меня была травма голени, сечка большая и инфекция, я принял бой на шестинедельном уведомлении. Нога постоянно болела, плюс у меня были боли в пояснице», ― процитировала газета «Советский спорт» Двалишквили.

Он добавил, что считает Нурмагомедова жёстким бойцом.

«Он (Нурмагомедов. ― Прим. ред.) называл меня старым, да, я старый, но я пашу каждый день, и я человек старой школы. Я верю в старую школу», ― подчеркнул грузинский боец.

Двалишвили добавил, что весь мир был против него, но продолжал в себя верить.

Поединок длился все пять раундов и завершился победой Двалишвили по единогласному решению судей, что принесло россиянину первое поражение в карьере.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января на турнире UFC 311 Умар Нурмагомедов проиграл Двалишвили в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Бой прошёл на арене Intuit Dome в американском Лос-Анджелесе. Для 34-летнего грузинского бойца победа стала 19-й в карьере, также на его счету четыре поражения. Нурмагомедов, которому 29 лет, проиграл впервые после 18 побед.

Нурмагомедов в интервью на ринге сообщил, что получил перелом руки в начале боя с грузинским соперником.

Российский боец Пётр Ян поздравил Двалишвили с победой. Он заявил, что с нетерпением ждёт поединка с грузинским спортсменом. Бывший чемпион UFC в легчайшем весе уступил Двалишвили в поединке Fight Night 221 в марте 2023 года. Бой закончился единогласным решением судей.