Москва, 19 января, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Воздвиженка в ДНР. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Также 19 января в военном ведомстве сообщили, что в минувшие сутки Южная группировка ВС РФ уничтожила пункт управления мотопехотной бригады ВСУ. За указанный период были сбиты 66 беспилотников противника и три снаряда HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, 18 января пресс-служба Минобороны сообщила об освобождении населённых пунктов Петропавловка и Времевка в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394-го Краснознамённого мотострелкового полка, освободившего Времевку.

17 января в военном ведомстве проинформировали, что за неделю российские военные освободили в зоне проведения специальной военной операции восемь населённых пунктов: Шевченко, Терны, Песчаное, Украинку, Нескучное и Славянку в ДНР, а также Калиново в Харьковской области.