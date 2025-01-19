Москва, 19 января, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Процесс полной нормализации отношений России и США может потребовать десятки лет. Об этом 18 января заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Будет предельно трудно общаться. Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам зампреда СБ, в такой ситуации виновата администрация действующего президента США Джо Байдена. Медведев подчеркнул, что уходящее американское руководство сознательно оставило избранному главе Белого дома Дональду Трампу и его соратникам «кризисное наследство», вредоносные последствия которого будут проявляться крайне долго.

Он также выразил мнение, что нормализация отношений России и США в сложившейся обстановке невозможна. Медведев также добавил, что ему непонятно, есть ли в этом необходимость.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков допускал, что российско-американские дипломатические отношения могут быть и вовсе разорваны в случае, если будут конфискованы замороженные российские активы или же произойдёт эскалация украинского конфликта.

7 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не портила отношения с США и не вводила никаких ограничений. По его словам, Москва рассчитывает на восстановление отношений с Вашингтоном.

Он также рассказал, что российский лидер уточнил, что готов вести дискуссию с избранным главой Белого дома и не считает «зазорным» для себя позвонить ему первым. 22 декабря Путин отметил, что отношения России и США могут улучшиться, если такое желание есть.

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве понимают, что уходящее руководство США попытается оставить Трампу тяжёлое наследие в российско-американских отношениях.