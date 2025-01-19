Мельбурн, Австралия, 19 января, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде обыграли итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини, взяв у них реванш после поражения в финале Олимпийских игр (ОИ) в Париже. Матч прошёл в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне.

VCG/Visual China Group/ТАСС Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Россиянки обыграли теннисисток из Италии со счётом 7:5, 7:5, а их встреча продлилась более полутора часов.

Таким образом Андреева и Шнайдер отыгрались за поражение в финале ОИ в Париже, когда Эррани и Пиолини сумели взять золото. Российские спортсменки тогда уступили в трёх сетах со счётом 6:2, 1:6, 7:10.

Победа над итальянками вывела спортсменок из России в третий круг турнира, где они сойдутся с представительницами Австралии Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки.

Как передавало ИА Регнум, 16 января российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга Australian Open уступил в пяти сетах 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лернеру Тьену.

В ходе матча Медведев грубо ответил на выкрик одного из болельщиков. Кроме того, по ходу встречи он получил предупреждение за брошенную ракетку, а в третьем сете Медведева оштрафовали на одно очко за то, что после зашага при подаче он замахнулся ракеткой на супервайзера игры.