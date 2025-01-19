Лос-Анджелес, США, 19 января, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Российский боец ММА Умар Нурмагомедов получил перелом руки в начале боя с грузинским соперником Мерабом Двалишвили за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом россиянин заявил в интервью на ринге.

Станислав Красильников/ТАСС

«После первого раунда я не мог бить, мне кажется, я сломал руку», — сказал Нурмагомедов, пояснив, что реже наносил удары в последних раундах.

Менеджер россиянина Али Абдельазиз опубликовал в Сети фотографию с повреждённой рукой Нурмагомедова.

«Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде. Это не оправдание», — написал Абдельазиз.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам соглавного поединка 19 января в Лос-Анджелесе Нурмагомедов не смог отобрать чемпионский титул у Двалишвили. Бой закончился единогласным решением судей.

Для 29-летнего Нурмагомедова поражение стало первым после 18 побед в смешанных единоборствах. На счету 34-летнего Двалишвили, который выиграл титул чемпиона UFC в сентябре 2024 года, 19 побед при четырёх поражениях.

В бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано.