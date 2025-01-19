Москва, 19 января, 2025, 11:40 — ИА Регнум. В 2025 году у части проживающих в России граждан иностранные водительские права станут недействительными. Такая норма зафиксирована положениями федерального закона, который вступил в силу в апреле 2024 года. Об этом 19 января сообщили в пресс-центре МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Это коснётся тех, кто с 1 апреля 2025 года достигнет года с момента получения гражданства РФ, вида на жительство или разрешения на временное проживание, уточнили в ведомстве.

«[Норма] установлена по истечении одного года с даты первого после получения иностранного водительского удостоверения въезда в РФ их владельца, являющегося гражданином нашей страны», — пояснили ТАСС в пресс-центре министерства.

Водителям, которые будут управлять автомобилем с просроченным удостоверением, будет грозить штраф до 15 тысяч рублей и отстранение от вождения транспортного средства до восстановления прав.

Как сообщало ИА Регнум, в соответствии с федеральным законом, вступившим в силу 1 апреля 2024 года, иностранные национальные и международные водительские удостоверения признают недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года с даты получения их владельцем (иностранным гражданином или лицом без гражданства) вида на жительство либо приобретения гражданства РФ

Ранее преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов сообщил, что иностранцы, которые получили водительские удостоверения за границей, должны будут обменять их на российские в течение шести месяцев после получения вида на жительство или гражданства. Тем, кто на 1 апреля 2024 года имел основания для замены, даётся год. Полугодовая норма вступает в силу для тех, кто получит основания позже.

Данилов пояснил, что сдавать экзамены на выдачу новых удостоверений не нужно. Водители получат российские права на основе иностранных. За игнорирование закона предусмотрена ответственность — водителя отстранят от управления до получения актуальных прав.

В МВД напомнили, что водительские удостоверения, указанный срок действия которых истёк в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, в 2025 году становятся недействительными.