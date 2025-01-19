Брюссель, 19 января, 2025, 11:23 — ИА Регнум. В 2024 году Россия поставила странам Европейского союза (ЕС) втрое меньше фруктов, орехов и овощей, чем в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Belkin Alexey/Global Look Press

Согласно данным агентства, с января по ноябрь 2024 года суммарный объём поставок российских фруктов, орехов, овощей и продуктов их переработки в Евросоюз составил 121,1 млн евро, что в 2,8 раза ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

Большую часть импорта составили российские овощи (84 млн евро), фруктов и орехов Россия продала на 17 млн евро, а продуктов переработки на 20 млн евро.

При этом среди овощей больше всего Евросоюз закупил бобовых (почти 51 млн евро). Следом расположились спаржа, баклажаны, сельдерей и прочие овощи (13,3 миллиона) и огурцы (11,8 миллиона).

Как передавало ИА Регнум, с января по ноябрь 2024 года Евросоюз приобрёл у России фармацевтической продукции на 38,8 млн евро, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

17 января американское издание Politico со ссылкой на данные статистической компании Kpler сообщило, что объёмы поставок российского газа в страны Евросоюза стали рекордными, несмотря на недавнюю остановку транзита голубого топлива через территорию Украины и постоянное ужесточение санкций.