Москва, 19 января, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Федеральный бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий, которую могут провести с 1 февраля. Об этом заявила журналистам член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Belkin Alexey/Global Look Press

С начала 2025 года в России были проиндексированы на 7,3% страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров. До 1 февраля правительство может принять решение о дополнительной индексации этих выплат с учётом уровня инфляции в стране по итогам прошлого года.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — сказала Стенякина, слова которой приводит «РИА Новости».

Уточняется, что в случае одобрения инициативы уровень дополнительной индексации составит 2,22%. Она напомнила, что увеличение размера пенсий коснётся около 40 млн пенсионеров.

Как сообщало ИА Регнум, часть пенсионеров в России получили выплаты за январь 2025 года в прошлом месяце. Это коснулось тех, кому полагается перечислить деньги в период новогодних праздников. С 10 января начисление денег продолжили в рамках обычного графика.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что в РФ в течение 2026–2027 годов планируется провести ещё четыре индексации пенсий. Позже он проинформировал, что с апреля 2025 года в РФ пройдёт индексация социальных пенсий на 14,75%. Чаплин заметил, что средний размер такой выплаты к концу 2025 года составит 15 456 рублей.

22 декабря председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что с 1 января 2025 года социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет до 25 850 рублей. Она напомнила, что размер соцдоплаты для неработающих пенсионеров колеблется в зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в столице.