Москва, 19 января, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Российский боец Пётр Ян поздравил Мераба Двалишвили с победой над Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311. Он заявил, что с нетерпением ждёт поединка с грузинским спортсменом, в соцсети X.

IMAGO/Louis Grasse/SPP/Global Look Press Мераб Двалишвили

«Поздравляю, машина. Это было впечатляюще. Жду не дождусь нашего реванша», — написал россиянин.

Ян, бывший чемпион UFC в легчайшем весе, уступил Двалишвили в поединке Fight Night 221 в марте 2023 года. Бой закончился единогласным решением судей.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января на турнире UFC 311 Умар Нурмагомедов проиграл Двалишвили в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Бой прошёл на арене Intuit Dome в американском Лос-Анджелесе. Для 34-летнего грузинского бойца победа стала 19-й в карьере, также на его счету четыре поражения. Нурмагомедов, которому 29 лет, проиграл впервые после 18 побед.