Осло, 19 января, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Запрет на импорт российского алюминия и сжиженного природного газа (СПГ), который планирует в рамках санкций ввести Европейский союз, станет экономическим самоубийством для Европы. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

State Duma of Russian Federation/Global Look Press

«ЕС хочет совершить экономическое самоубийство, чтобы ослабить Россию. У США есть чувство самосохранения, но они тоже хотят позволить ЕС совершить экономическое самоубийство», — написал в соцсети Х Дизен.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз планирует отказаться от российского алюминия, а также постепенно прекратить поставки сжиженного природного газа из России. Предполагается, что поэтапные ограничения могут включить в 16-й пакет антироссийских санкций.

15 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие планы Евросоюза могут привести к дестабилизации мирового рынка.

Принять очередной, 16-й пакет санкционных ограничений против России ЕС намеревается 24 февраля 2025 года. В нём планируется ввести ограничения «против специфических секторов» экономики РФ, в отношении которых санкции ранее не вводились или были недостаточными.

Минфин США 12 апреля 2024 года ввёл запрет на ввоз из России алюминия, меди и никеля. Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям США против торговли российскими металлами.

Российская сторона неоднократно заявляла о способности справиться с санкционным давлением. В феврале президент РФ Владимир Путин отмечал, что рестрикции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта.