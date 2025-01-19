Канберра, 19 января, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии (Australian Open), уступив спортсменке из Белоруссии Арине Соболенко в матче четвертого круга со счетом 1:6, 2:6.

Илья Наймушин/РИА Новости Мирра Андреева

Встреча состоялась 19 января в Мельбурне и продолжалась один час три минуты. На счету россиянки две подачи навылет, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта, у спортсменки из Белоруссии — три эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде Соболенко сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая обыграла хорватку Донну Векич.

В поединке третьего круга Андреева обыграла представительницу Польши Магдалену Френх. Встреча, продолжавшаяся 1 час 59 минут, завершилась в трёх сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:2.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде.

Как сообщало ИА Регнум, Андреева и Диана Шнайдер 4 января выиграли турнир Женской теннисной ассоциации в австралийском Брисбене в парном разряде. В финале они обыграли россиянку Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон. Встреча продолжалась 1 час 50 минут и закончилась со счётом 7:6 (8:6), 7:5.

В начале каждого из сетов Андреева и Шнайдер проигрывали со счётом 1:4, однако затем выходили вперёд. Призовой фонд турнира составляет 1,5 млн долларов.

Российский теннисист Даниил Медведев 16 января в матче второго круга Australian Open уступил в пяти сетах 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лернеру Тьену. Медведев проиграл первые два сета, затем сумел восстановить счёт по партиям, но уступил в пятом сете. Игра длилась почти 5 часов (4 часа 53 минуты) и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).