Москва, 19 января, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Огромный ущерб отношениям России и США нанесла уходящая администрация действующего американского президента Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

US Joint Staff/Global Look Press

Он отметил, что речь идёт о введении Вашингтоном антироссийских санкций.

«Я не стал бы вникать в эту тему и делать какие-то аналитические выкладки. Ущерб огромный», — сказал министр в интервью журналисту Павлу Зарубину.

При этом Лавров указал, что колоссальный ущерб был нанесен и в течение первого президентского срока избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Глава МИД уточнил, что во многом на это повлияла политика 44-го президента США Барака Обамы, который поступил неэтично и оставил следующему главе государства «наследство» в виде санкций против РФ.

Министр напомнил, что при Обама в конце своего второго срока принял решение о выдворении из США ряда российских дипломатов и отъёме пяти объектов дипломатической недвижимости РФ. Глава МИД добавил, что сейчас администрация Байдена пытается делать такие же шаги.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве понимают, что уходящее руководство США попытается оставить Трампу тяжёлое наследие в российско-американских отношениях.

10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. Также в список внесены несколько операторов авиатопливного бизнеса «Газпром нефти». В Белом доме заявили, что США вводят самые масштабные санкции против энергосектора России. Рестрикции коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли.

При этом газета Financial Times написала, что чиновники ЕС всё больше боятся, что Трамп отменит введённые Байденом санкции против РФ, для чего создали целую группу по изучению его указов, касающихся рестрикций. В публикации утверждалось, что пересмотр решений предшественников является стандартной практикой для американских лидеров.