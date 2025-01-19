Лондон, 19 января, 2025, 10:28 — ИА Регнум. В долгосрочной перспективе только Россия сможет выйти победителем из украинского конфликта. Об этом пишет британское издание Daily Express.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Глава киевского режима Владимир Зеленский теряет военнослужащих и территории с пугающей скоростью и теперь открыто говорит о необходимости урегулирования конфликта. В долгосрочной перспективе победитель будет только один — Россия», — указано в публикации.

В статье также утверждается, что избранный президент США Дональд Трамп действительно сможет урегулировать украинской конфликт, однако на это ему потребуется гораздо больше времени, чем заявленные 24 часа.

Как передавало ИА Регнум, 12 января советник избранного президента США Майк Уолтц заявил, что Трамп признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе из Крыма.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин также заявил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Глава государства назвал уходящий 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации.