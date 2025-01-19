Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Армия Израиля будет продолжать вести огонь в секторе Газа до тех пор, пока палестинское движение ХАМАС не выполнит условие для начала перемирия. Об этом 19 января заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Maayan Toaf/Israel Gpo/Global Look Press

В офисе председателя израильского правительства сообщили, что ночью Нетаньяху провёл совещание по вопросам безопасности, где дал оценку нынешней ситуации в связи с задержкой получения списка заложников, которых планируется освободить.

«Премьер-министр поручил ЦАХАЛ не начинать прекращение огня, которое должно вступить в силу в 08:30 (09:30 мск), до тех пор, пока Израиль не получит от ХАМАС список освобождаемых заложников», — говорится в сообщении канцелярии.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС при участии посредников из Катара, Египта и США было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Предполагалось, что перемирие будет действовать с 19 января в течение 42 дней.

По данным СМИ, соглашение реализуется в три этапа. Сначала армия Израиля начнёт вывод войск из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника. На втором этапе должно произойти освобождение оставшихся израильских заключённых, а Израиль полностью выведет войска из Газы и освободит более 1 тыс. палестинских заключённых. В рамках третьего этапа должен быть произведён обмен телами погибших, затем в Газе предполагают начать восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

Нетаньяху 18 января заявил, что израильская армия при необходимости готова с новой мощью возобновить боевые действия в секторе Газа. Он добавил, что власти так и не получили от ХАМАС список заложников для освобождения в ходе обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа 19 января. Список первых трёх освобождаемых заложников должен был быть передан Израилю через Катар к 16:00 по местному времени (17:00 мск) 18 января.

Израильский новостной портал Ynet написал, что палестинская сторона задержала передачу Израилю списка заложников по техническим причинам. По словам представителя ХАМАС, связь между оперативными подразделениями группировки осуществляется с помощью курьеров, что приводит к задержкам при составлении списка с местонахождением заложников на фоне продолжающихся израильских авиаударов.