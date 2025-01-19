Нуук, Дания, 19 января, 2025, 10:13 — ИА Регнум. Гренландия хочет заключить с США двустороннее оборонное соглашение без участия Дании. Об этом заявил местный депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.

Ida Marie Odgaard/AP/TASS

«Мы де-факто являемся страной НАТО здесь, через Данию. Соединённые Штаты имеют военное присутствие. У нас есть оборонное соглашение Дании с Соединёнными Штатами. Мы хотим возобновить это, но заключив оборонное соглашение только между Гренландией и Соединёнными Штатами», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

При этом Фенкер уточнил, что Гренландия может заключить соответствующие соглашения отдельно с Данией или же со всем Европейским союзом (ЕС).

Как передавало ИА Регнум, 7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландии следует войти в состав США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что в отношении Гренландии возможны различные варианты действий, в том числе силовой.

Республиканцы в конгрессе США, по данным агентства Reuters, подготовили законопроект, позволяющий Трампу после инаугурации начать переговоры о покупке Гренландии. Документ поддержали уже десять законодателей.

13 января бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что идея Трампа о присоединении острова Гренландия не является безумной, ведь такое решение открывает для американцев множество возможностей. Остров может стать стратегической золотой жилой для Соединённых Штатов, отметил он.

Жители Гренландии не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять будущее острова, подчеркнул премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

16 января в статье для The Washington Post министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что жители острова не хотят вхождения в состав США.