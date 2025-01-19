Москва, 19 января, 2025, 10:11 — ИА Регнум. Нормализация отношений России и США не может быть достигнута в сложившейся обстановке, заявил 18 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Михаил Метцель/ТАСС

«По моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно — непонятно, нужна ли она вообще…» — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев предположил, что процесс полной нормализации затянется на десятки лет. Зампред СБ считает, что странам будет предельно трудно контактировать.

Он подчеркнул, что администрация действующего президента США Джо Байдена сознательно оставила «кризисное наследство» будущему американскому руководству. Медведев полагает, что вред от решений уходящего главы Белого дома будет проявляться ещё долгое время.

Как сообщало ИА Регнум, после победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа российский МИД заявил, что Москва будет работать с новой американской администрацией, жёстко отстаивая свои национальные интересы.

Ранее бывший посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что России не стоит питать иллюзий по поводу российско-американских отношений после инаугурации Дональда Трампа. Он выразил мнение, что Россия должна сама добиваться своего процветания и опираться только на собственные силы. Дипломат добавил, что к стране будут относиться уважительно, когда она будет сильной.

7 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не портила отношения с США и не вводила никаких ограничений. По его словам, Москва рассчитывает на восстановление отношений с Вашингтоном. 22 декабря Путин отметил, что отношения России и США могут улучшиться, если такое желание есть.