Лондон, 19 января, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Избранному президенту США Дональду Трампу может потребоваться значительно больше времени для завершения военного конфликта на Украине, чем обещанные им 24 часа. Об этом 19 января сообщило британское издание Daily Express.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

«Если Трамп проявит благоразумие, он может договориться о мирном соглашении, которое крайне необходимо обеим странам. Однако ему может потребоваться всего 24 недели, а не 24 часа, чтобы подписать и доставить его», ― отметили авторы статьи.

По мнению журналистов, единственным победителем в спецоперации является Россия. Отмечается, что сейчас российские войска «контролируют около 20% украинской территории», при этом глава киевского режима Владимир Зеленский уже признал, что у страны нет военного потенциала вернуть эти земли обратно.

Не стоит ожидать, что избранный глава Белого дома отвернётся от Украины, указало издание. Команда Трампа разработала основу мирного соглашения, и он, скорее всего, будет навязывать условия обеим сторонам. Трамп может угрожать сокращением помощи Украине, если она не примет условия. Также он может пригрозить России увеличением помощи киевскому режиму, если Москва откажется заключать договор.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. 16 декабря политик заявил, что Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Кроме того, Трамп заверил, что работает над прекращением конфликта на Украине, и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

12 декабря избранный президент США не стал прямо отвечать на вопрос, сократит ли он помощь Украине в случае её отказа от мирного соглашения с Россией. Трамп отметил, что ответ на такой вопрос может помешать заключению соглашения.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что политик хочет как можно скорее урегулировать конфликт на Украине и при этом мало интересуется условиями его завершения. Он назвал такой подход избранного президента США плохой новостью для Киева.

Президент Владимир Путин в июне отметил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска из регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявил глава государства.

В ноябре российский лидер подчеркнул, что вышеперечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.