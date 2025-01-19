Москва, 19 января, 2025, 09:49 — ИА Регнум. Уходящий президент США Джо Байден спровоцировал вражду между Россией и Западом, едва не перешедшую в ядерный конфликт, из-за Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 19 января в Telegram-канале.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

По его словам, очень опытный и в целом неглупый политик постепенно терял связь с реальностью, пока не превратился в «ходячего мертвеца». Ещё задолго до этого он проявлял «нездоровый интерес к Украине», объяснив, что это поручение Барака Обамы, который был президентом США с 2009 по 2017 год.

«И старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО», — написал Медведев.

Он добавил, что поручение стало для Байдена навязчивой идеей в том числе из-за незнания истории и непонимания природы «украинства», причём в последнее время он и вовсе до конца не понимал, что происходит.

В результате американская администрация, полномочия которой сегодня истекают, оставила преемникам очень тяжёлое кризисное наследство. «Вредоносные закладки» решений Байдена будут проявляться ещё долго, общение Москвы и Вашингтона будет предельно трудным, а нормализация отношений затянется на десятки лет, заключил зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Медведев заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может оказаться выгодна России, так как политик, вероятно, не захочет тратиться на помощь Украине.

В январе, комментируя действия Трампа, Медведев отметил, что республиканцу удалось одержать несколько важных виртуальных побед за счёт идей «переделать мир», хотя они прожектёрские и абсолютно нереальные.