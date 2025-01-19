Вашингтон, 19 января, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Европе необходимо измениться ради своего спасения. В противном случае европейской цивилизации придёт конец, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

По его словам, у многих людей в Европе либо нет надежды на будущее, либо они считают её «плохой».

«Повсеместный пессимизм. Это приведёт к концу Европы. Поэтому она должна измениться», ― уверен предприниматель.

Как сообщало ИА Регнум, Маск 18 января опубликовал на своей странице в соцсети X лозунг кандидата в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Алисы Вайдель ― «Сделаем Европу вновь великой!». Это фраза является адаптацией известного слогана избранного президента США Дональда Трампа «Make America great again!» («Сделаем Америку снова великой!»). Вайдель использует его в рамках своей предвыборной кампании.

В декабре прошлого года Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» способна спасти немецкий народ. Вайдель оставила бизнесмену комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также оценил слова Маска, заявив, что не согласен с его мнением. В ответ на это мультимиллиардер назвал немецкого канцлера «некомпетентным дураком» и призвал уйти в отставку, а 31 декабря 2024 года вновь высмеял Шольца в соцсетях.

9 января Маск и Вайдель провели совместный стрим. Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков назвал это мощным ударом по немецким политикам.