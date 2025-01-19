Лос-Анджелес, США, 19 января, 2025, 09:16 — ИА Регнум. Россиянин Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Lantyukhov Sergey/Global Look Press Ислам Махачев

Главный поединок бойцовского турнира UFC 311 прошёл в американском Лос-Анджелесе.

Противостояние началось со стойки, но уже во второй половине первого раунда Махачев оказался сверху благодаря успешному тейкдауну, после чего провёл удушающий приём. Мойкано просигнализировал о сдаче.

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