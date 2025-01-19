Вашингтон, 19 января, 2025, 09:18 — ИА Регнум. После избрания Дональда Трампа президентом США его поместье в Палм-Бич посетили шесть богатейших людей мира. Об этом 19 января сообщило агентство Bloomberg.

AP/TASS

Речь идёт об основателе Meta (компания, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Марке Цукерберге, состояние которого по оценкам Bloomberg составляет $217 млрд, соучредителе Alphabet Inc. Сергее Брине ($163 млрд), основателях Amazon Джеффе Безосе ($245 млрд) и Microsoft Билле Гейтсе ($162 млрд), а также основателях Tesla и SpaceX Илоне Маске (состояние $449 млрд) и соучредителе корпорации Oracle Ларри Эллисоне ($204,6 млрд).

Также, по информации Bloomberg, в последние месяцы в международном аэропорту Палм-Бич приземлялись соучредитель Uber Трэвис Каланик (состояние $3,6 млрд), предприниматели Кэмерон и Тайлер Уинклвосс (состояние каждого оценивается в $2,7 млрд), австралийская предпринимательница Джина Райнхарт ($30 млрд), владелец Los Angeles Times Сун-Шонг, директор Cantor Fitzgerald Говард Лутник и предприниматель Тильман Фертитта.

Как отмечает агентство, некоторые из посетителей, в частности Маск, уже связаны с администрацией Трампа, тогда как другие впервые присоединяются к избранному президенту, пытаясь завоевать его расположение.

Как сообщало ИА Регнум, церемония инаугурации Трампа состоится 20 января. Из-за холодной погоды её перенесли в помещение. Согласно программе, после принесения присяги Трампом и избранным вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом состоится торжественный парад. Меры безопасности в Вашингтоне будут усилены.

По данным газеты Politico, на инаугурацию пригласили ряд правых европейских политиков. В их числе лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и бывший глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Кроме того, в списке числятся председатель КНР Си Цзиньпин и президент Аргентины Хавьер Милей.

Чновник, который занимается планированием мероприятия, заявил, что также церемонию вступления в должность избранного президента США посетят Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг.

Помощник президента России Юрий Ушаков 17 января сообщил, что РФ, вероятно, не будет представлена на инаугурации Трампа. Временный поверенный российского посольства будет присутствовать на церемонии только в том случае, если команда избранного президента страны направит соответствующее приглашение, отметил он.