Вашингтон, 19 января, 2025, 09:09 — ИА Регнум. Российский боец MMA Умар Нурмагомедов, на счету которого было 18 побед и ни одного поражения, проиграл Мерабу Двалишвили в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Нина Зотина/РИА Новости Умар Нурмагомедов

Бой состоялся на арене Intuit Dome в американском Лос-Анджелесе в рамках турнира UFC 311.

По итогам пяти раундов судьи единогласно признали превосходство Двалишвили (48-47, 48-47, 49-46). Для грузинского бойца это был первый титульный бой, теперь на его счету 19 побед при четырёх поражениях.