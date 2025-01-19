Москва, 19 января, 2025, 08:51 — ИА Регнум. Смерть офицеров из стран НАТО при странных обстоятельствах может быть связана с ударами Вооружённых сил России по объектам украинской армии, в том числе секретным. Такое мнение высказал обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Он напомнил, что в западных СМИ всё чаще появляются некрологи, которые посвящены натовским военным, погибшим при загадочных обстоятельствах. Ранее все они посещали Украину, где занимались подготовкой украинских бойцов.

Шлепченко отметил, что летом прошлого года стало известно о смерти 59-летнего ветерана Корпуса морской пехоты США в отставке Уильяма Ф. Маллена. Офицер якобы скончался во время тренировок на одной из военных баз США. Кроме того, по данным журналистов, во время альпинистского похода внезапно пропал бывший начальник генштаба Франции Жан-Луи Жоржелен. Отмечается, что оба до этого находились на Украине и инструктировали местных военных.

Также регулярно появляется информация о гибели в результате различных происшествий посещавших Украину спецназовцев. Эксперт считает, что участившиеся несчастные случаи связаны с ударами по расположениям подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), где могли проживать и западные инструкторы. В качестве примера Шлепченко привёл удар по казарме 675-й отдельной радиолокационной роты и 703-го инженерного полка в Самборе Львовской области.

«И есть предположение, что там находились какие-то «отпускники» с Запада», ― указал обозреватель.

По его словам, даже на Западе начинают сомневаться в официально названных причинах подобных смертей.

«Все понимают, что солдаты и офицеры НАТО часто гибнут на Украине от ударов русского оружия», ― отметил эксперт

Как сообщал ИА Регнум, ВС России в марте 2023 года уничтожили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» совместный украинско-натовский центр командования и связи, в котором находились в том числе и иностранные офицеры. По данным СМИ, в момент удара в бункере находились около 300 человек. Отмечалось, что последствия атаки стали катастрофой для сил НАТО на Украине. Удар был нанесён после диверсии в Брянской области.

После удара в бункере в Львовской области Украины остались лежать тела около 160 генералов и офицеров из стран Организации Североатлантического договора. Политолог, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин подчеркнул, что бункер являлся местом сосредоточения системы командования украинской армией. Руководство осуществляли в том числе генералы из стран НАТО.

18 января стало известно, что российские войска нанесли удар по расположению живой силы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге. В результате ликвидировали инструктора из Дании Йеппе Хансена, который обучал украинских военнослужащих управлению истребителями F-16.

В ноябре 2024 года скончался канадский подполковник Кент Миллер, принимавший участие в подготовке бойцов ВСУ. Уточнялось, что военный умер от медицинских осложнений.