Великий Новгород, 19 января, 2025, 08:48 — ИА Регнум. Разработчики оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» намерены заменить все компоненты на отечественные. Об этом заявил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев ТАСС.

Александр Река/ТАСС

«Одна из задач НПЦ «Ушкуйник» в 2025 году — импортозамещение, локализация производства компонентов», — отметил Чадаев.

По его словам, эта работа уже ведётся. Кроме того, финальное изделие должно производиться сразу в нескольких местах на территории России, чтобы «была возможность манёвра по комплектующим».

Руководитель НПЦ напомнил, что после победы в конкурсе Минпромторга организация получит 500 млн рублей из федерального бюджета на создание Центра коллективного пользования в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Это значит, что резиденты «Ушкуйника» могут создавать изделия малых серий на базе парка производственного оборудования.

«В том числе эти деньги пойдут на развитие производства в части «Князя Вандала» и других дронов», — пояснил Чадаев.

Как сообщало ИА Регнум, оснащённый тепловизором дрон «Князь Вандал» поступил в серийное производство, выпускаемые аппараты отправляются в зону СВО. По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, беспилотник уже ликвидировал технику НАТО на сотни миллионов долларов.

В октябре стало известно, что группа российского спецназа, применив оптоволоконные беспилотники «Князь Вандал Новгородский», уничтожила колонну ВСУ близ Суджи. В декабре с помощью этих дронов в курском приграничье были подбиты несколько американских боевых машин Bradley («Брэдли»), которыми пользуются украинские военные.

Разработанный новгородским НПЦ «Ушкуйник» аппарат апробировали в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область. Дрон позволяет выполнять различные задачи и устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.