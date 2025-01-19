Вашингтон, 19 января, 2025, 08:28 — ИА Регнум. С прилавков многих продуктовых магазинов в США исчезли куриные яйца. Резкое сокращение поставок этой продукции и рост цен на неё произошли на фоне эпидемии птичьего гриппа в стране, сообщило 19 января «РИА Новости».

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«В связи с общенациональным сокращением у нас нет яиц на продажу. Приносим извинения за неудобства», — написано на табличке, размещённой в отделе одного из продуктовых магазинов.

В конце декабря прошлого года средняя цена за 12 яиц выросла на 25%, до $4,33 (443 рубля). При этом ранее с января по ноябрь стоимость этого продукта выросла на 37,5%.

Производители считают, что восстановление поставок может занять от шести до девяти месяцев.

Как передавало ИА Регнум, 7 января в США была зафиксирована первая смерть человека от вируса птичьего гриппа типа H5N1. Отмечается, что пациент заразился H5N1 после контакта со стаей, в которой были дикие и домашние птицы.

Генеральный директор американского совета по яйцам Эмили Мец заявила 14 января, что США испытывают острый дефицит куриных яиц из-за эпидемии птичьего гриппа H5N1 в стране.

Отмечалось, что только за ноябрь и декабрь в США погибло более 17 млн несушек. Это привело к снижению объёмов производства куриных яиц и спровоцировало значительный рост цен.

Мец связала возникновение эпидемии птичьего гриппа с ураганами, из-за которых изменился маршрут миграции диких птиц, вследствие чего они дважды пролетали над птицефермами, распространяя вирус.