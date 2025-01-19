Москва, 19 января, 2025, 08:17 — ИА Регнум. Два украинских дрона уничтожены ночью над двумя российскими регионами, сообщили 19 января в Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные средства ПВО, уточнили в ведомстве, сбили по одному вражескому беспилотнику над Брянской и Белгородской областями.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января в период с 19:00 до 21:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Чёрным морем и Крымом.

Брянский губернатор Александр Богомаз поздно вечером 18 января сообщил о выявлении и уничтожении над регионом украинского БПЛА самолётного типа. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, на место падения обломков прибыли оперативные службы.