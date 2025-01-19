Санкт-Петербург, 19 января, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). В числе ответчиков также значатся компании «Алмонт Холдинг Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед». Третьими лицами в иске указаны Росимущество, ФАС и «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.».

Gov.spb.ru Петербургский нефтяной терминал

По информации «РБК», подробностей иска нет, их не раскрывают, но известно, что прокуроры за последние несколько лет не раз обращались с исками об изъятии частных компаний в пользу государства из-за нарушений при приватизации, коррупции акционеров и других причин.

АО «Петербургский нефтяной терминал» принадлежит нескольким компаниям, зарегистрированным на Кипре.

В октябре 2024 года руководство «ПНТ» сообщало, что лица, стоящие за иностранным акционером терминала — кипрской компанией «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед», игнорируя решения арбитражных судов РФ, предпринимали попытку установления полного контроля над терминалом путём рейдерского захвата.

В настоящее время 50% акций АО «ПНТ» принадлежат российской гражданке Елене Васильевой, супруге основателя терминала Сергея Васильева. Она осуществляет оперативное управление терминалом. Кипрской компании «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» принадлежат вторые 50% акций.

Как сообщало ИА Регнум, в Петербурге в 2021 году началось строительство нового перегрузочного комплекса хранения и перевалки нефтепродуктов на территории «Петербургского нефтяного терминала» в Большом порту Санкт-Петербурга. Проекту был присвоен статус стратегического инвестиционного проекта, а компании — статус стратегического инвестора Петербурга.

Отмечалось, что в результате модернизации порт станет основным для обработки нефтепродуктов, которые Белоруссия экспортирует через российские морские порты.