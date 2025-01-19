Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала
Генпрокуратура РФ подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала
Санкт-Петербург, 19 января, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). В числе ответчиков также значатся компании «Алмонт Холдинг Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед». Третьими лицами в иске указаны Росимущество, ФАС и «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.».
По информации «РБК», подробностей иска нет, их не раскрывают, но известно, что прокуроры за последние несколько лет не раз обращались с исками об изъятии частных компаний в пользу государства из-за нарушений при приватизации, коррупции акционеров и других причин.
АО «Петербургский нефтяной терминал» принадлежит нескольким компаниям, зарегистрированным на Кипре.
В октябре 2024 года руководство «ПНТ» сообщало, что лица, стоящие за иностранным акционером терминала — кипрской компанией «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед», игнорируя решения арбитражных судов РФ, предпринимали попытку установления полного контроля над терминалом путём рейдерского захвата.
В настоящее время 50% акций АО «ПНТ» принадлежат российской гражданке Елене Васильевой, супруге основателя терминала Сергея Васильева. Она осуществляет оперативное управление терминалом. Кипрской компании «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» принадлежат вторые 50% акций.
Как сообщало ИА Регнум, в Петербурге в 2021 году началось строительство нового перегрузочного комплекса хранения и перевалки нефтепродуктов на территории «Петербургского нефтяного терминала» в Большом порту Санкт-Петербурга. Проекту был присвоен статус стратегического инвестиционного проекта, а компании — статус стратегического инвестора Петербурга.
Отмечалось, что в результате модернизации порт станет основным для обработки нефтепродуктов, которые Белоруссия экспортирует через российские морские порты.