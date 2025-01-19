Москва, 19 января, 2025, 07:54 — ИА Регнум. Жестокость киевского режима доказывают нечеловеческие поступки бойцов ВСУ в отношении жителей Курской области. Об этом 18 января заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

ИА Регнум ВСУ, наемники, Курская область

«Тела женщин и стариков, прятавшихся в подвалах, изуродованы. Это след нацистов, прибывавших на территорию России. Это зверства, от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского», — отметил он в Telegram-канале.

Дипломат уточнил, что изуродованные тела мирных жителей были обнаружены российскими военными в освобождённом селе Русское Поречное Суджанского района.

При этом на Западе от преступных деяний киевского режима лживо отворачивают глаза, заключил Мирошник.

Как передавало ИА Регнум, в курском селе Русское Поречное были обнаружены останки семерых мирных жителей. Их нашли в двух подвалах домов. Украинские военные натягивали им на голову шапки, простреливали ноги и оставляли умирать.

Иностранные наёмники причастны к пыткам мирного населения в курском приграничье, сообщил российский боец с позывным Артист. По словам военного, солдаты не раз находили тела мирных жителей в сёлах. Артист добавил, что наёмники убивают за деньги, поэтому им всё равно, за кого воевать. Какой-то одной нации нет, едут со всего мира, уточнил боец.

Находящиеся в больнице жители курского села Плёхово подтвердили, что украинские формирования расстреливали мирных граждан во время атаки. По их словам, выжить удалось лишь благодаря взаимопомощи.

Курская авантюра киевского режима — это преступление против народа России, заявил президент Владимир Путин.