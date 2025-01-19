Вашингтон, 19 января, 2025, 07:46 — ИА Регнум. Власти США могут оказывать давление на главу киевского режима Владимира Зеленского в вопросе переговоров с РФ. В частности, они могут угрожать ему невыдачей документов для эмиграции. Об этом заявил бывший сотрудник-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

ИА Регнум Переговоры, Украина, Зеленский

«Если он хочет иметь действительный паспорт или билет, чтобы приехать в США и попытаться прожить остаток жизни здесь, то США могут его обуздать. Либо он содействует, либо никакой визы, никакого паспорта», — предположил Джонсон.

Аналитик также назвал ещё один механизм давления на украинские элиты по вопросу мирных переговоров — возможный отзыв всех агентов и военных специалистов США с Украины.

Как сообщало ИА Регнум, избранный президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее добиться урегулирования украинского конфликта, и конкретные условия его мало волнуют. Об этом заявил бывший советник республиканца по национальной безопасности Джон Болтон в интервью японскому общественному телевидению.

Россия не будет обсуждать с США никакую тему, касающуюся двусторонних отношений, пока Вашингтон оказывает Киеву военную и финансовую помощь. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что российской стороне не нужны предварительные условия для переговоров с Украиной.