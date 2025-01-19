Вашингтон, 19 января, 2025, 07:31 — ИА Регнум. Американским пользователям стал недоступен видеосервис TikTok. Кроме того, китайское приложение не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple, сообщило 19 января агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум TikTok, США

«В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что вы какое-то время не сможете пользоваться приложением. К счастью, президент (Дональд. — Прим. ред.) Трамп выразил готовность работать с нами над решением, которое позволит вернуть TikTok после его вступления в должность. Пожалуйста, следите за обновлениями», — написали в уведомлении пользователей из США.

В США 19 января вступил в силу закон, запрещающий работу сервиса.

Как сообщало ИА Регнум, уходящий президент США Джо Байден в апреле 2024 года подписал закон, согласно которому TikTok могут запретить в США. Владельцу приложения ByteDance дали девять месяцев, чтобы продать площадку. Срок заканчивал 19 января — за день до инаугурации Трампа.

Оператор сервиса создания и просмотра видео TikTok 18 января заявил, что прекратит работать в США, если не получит от администрации уходящего президента Джо Байдена гарантий неприменения к соцсети мер после принятого решения о запрете сервиса. В Белом доме отметили, что платформа должна продолжать работать в США, но принадлежать уже американской компании, чтобы тем самым исчезла угроза национальной безопасности.

Верховный суд США поддержал запрет TikTok, если до 19 января китайская компания ByteDance не продаст приложение американским собственникам.

В августе 2020 года, будучи президентом, Трамп пообещал запретить использование этой площадки на территории США. При этом в июне 2024 года, в период предвыборной кампании, избранный глава Белого дома зарегистрировался в TikTok и выложил первый ролик.