Новый, 1060-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обнародованием страшных видеокадров с телами мирных жителей, обнаруженных в подвале недавно освобожденного села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области. Украинские нацисты пытали стариков, а затем, связав им руки, загнали в подвал, куда закинули несколько гранат, сообщает 9 января Telegram-канал группировки войск (ГВ) «Север»

ИА Регнум Военные преступления ВСУ

«У пожилых людей не было шансов выжить», — прокомментировали бойцы. Они пообещали выяснить имя каждого преступника, каждого террориста, причастного к страданиям курян.

«Эти зверства, от которых стынет кровь, демонстрируют истинное лицо режима Зеленского. И этот шакалий оскал пытаются прикрывать западники, лживо отворачивая глаза от преступных деяний Киева и блокируя попытки международных расследований», — прокомментировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Тем временем группировка войск «Север» продолжает выполнять задачи по освобождению Курской области. Накануне, 18 января, морские пехотинцы выдвинулись на штурм вражеских позиций, выбив оккупантов из нескольких опорных пунктов восточнее Куриловки.

Также морпехи «северян» продолжили зачистку лесополос Суджанского района, уничтожая вражеские боевые группы, отказавшиеся сложить оружие. Общее продвижение ГВ «Север» в Курской области за сутки составило свыше 600 метров. А общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили уже более 50 тысяч боевиков.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.