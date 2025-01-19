Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2025, 07:12 — ИА Регнум. Палестинская сторона по техническим причинам задержала передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить в ходе обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа 19 января. Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

По словам представителя ХАМАС, связь между оперативными подразделениями группировки осуществляется с помощью курьеров, что приводит к задержкам при составлении списка с местонахождением заложников на фоне продолжающихся израильских авиаударов.

«Окончательный список потребует одобрения лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара, прежде чем он будет передан», — пояснил палестинец.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 18 января заявил, что власти так и не получили от ХАМАС список заложников для освобождения. Список первых трёх освобождаемых заложников должен был быть передан Израилю через Катар к 16:00 по местному времени (17:00 мск) 18 января.

Как сообщало ИА Регнум, израильская армия при необходимости готова с новой мощью возобновить боевые действия в секторе Газа, заявил Биньямин Нетаньяху.

15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС при участии посредников из Катара, Египта и США было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Предполагается, что перемирие будет действовать с 19 января в течение 42 дней.