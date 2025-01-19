Руза, Московская область, 19 января, 2025, 07:04 — ИА Регнум. Арестованная за взятку заместитель главы администрации городского округа Руза в Московской области на допросе признала вину. Об этом сообщили правоохранители.

Иван Шилов ИА Регнум Арест

«Она была допрошена, в ходе допроса вину признала», — подтвердил «РИА Новости» представитель правоохранительных органов.

По версии следствия, чиновница получила 325 тыс. рублей от представителя коммерческой компании за подписание актов выполненных работ несмотря на то, что они так и не были исполнены.

Задержанную фигурантку поместили под домашний арест.

Как сообщало ИА Регнум, в январе суд отправил в СИЗО заместителя главы Городищенского района Волгоградской области Анатолия Торгашина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Торгашин получил взятку от подрядной организации, занимающейся благоустройством площади Павших Борцов в посёлке Городище. Проект в установленные сроки реализован не был.

В декабре 2024 года бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов был арестован на два месяца по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Любимов получил взятку в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом.