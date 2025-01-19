Москва, 19 января, 2025, 06:53 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина сообщила, что федеральный бюджет подготовили к проведению в стране дополнительной индексации пенсий с 1 февраля.

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«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет, безусловно, готов к таким мерам», — уведомила депутат «РИА Новости».

Екатерина Стенякина добавила, что под индексацию страховых пенсий подпадут около 40 млн российских пенсионеров.

Как сообщало ИА Регнум, правительство РФ до конца января может принять решение о доиндексации страховых пенсий с учётом уровня инфляции за 2024 год. Предполагается, что уровень дополнительного роста будет равен 2,22%.

В России в течение 2026–2027 годов планируется провести ещё четыре индексации пенсий. С февраля 2026 года пенсии увеличат на 4,5%, с 1 апреля 2026 года — ещё на 5,5%. В 2027 году запланированы повышения на 4,0 и 4,1%.

Депутат Госдумы Никита Чаплин 11 января рассказал об индексации социальных пенсий на 14,75% с апреля. К концу года средний размер социальной пенсии составит 15 456 рублей.